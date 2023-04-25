"Ювентус" потерял своего лидера
Новости футбола Сегодня, 12:38
"Ювентус" потерял своего лидера
Форвард “Ювентуса” Душан Влахович получил растяжение связок лодыжки во время одной из недавних тренировок и временно не сможет играть.
Главный тренер команды Массимилиано Аллегри сообщил журналистам, что футболист пропустит предстоящий кубковый матч против "Интера" в среду вечером.
Пока неизвестно, когда Влахович вернется на поле, поэтому медики будут внимательно следить за его состоянием. В текущем сезоне - 2022/2023, Влахович уже провел 35 официальных матчей, в которых забил 11 голов и сделал 4 результативных паса своим партнерам в команде.
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