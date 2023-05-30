"Ювентус" поставил точку в слухах об уходе главного тренера

После окончания сезона "Ювентус" прекратит сотрудничество с главным тренером Массимилиано Аллегри.

О вероятном уходе 55-летнего специалиста активно начали говорить после того, как туринский клуб вылетел из Лиги Европы на стадии полуфинала.

По данным Tuttosport, руководство "Старой синьоры" уже начало переговоры с тренером о досрочном расторжении контракта.

Если удастся найти компромисс в переговорах, то Аллегри немедленно покинет свой пост.

Контракт наставника с "Ювентусом" действует до конца сезона 2024/25.