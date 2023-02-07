"Ювентус" попрощается с пятью футболистами летом
Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: твиттер Ювентуса/Автор неизвестен
“Ювентус” отпустит свободными агентами сразу пятерых футболистов.
Как пишет источник, таким образом в клубе хотят снизить расходы на зарплату.
Очень маловероятно, что клуб пробьется в Лигу чемпионов в следующем сезоне. По этой причине контракты не будут продлены с Адриеном Рабьо, Алексом Сандро, Хуаном Каудрадо, Леандро Паредесом и Анхелем Ди Марией.
Благодаря таким действиям клуб может сэкономить около 70 млн евро на зарплатах.
Напомним, что контракты всех перечисленных игроков истекают летом 2023 года.
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