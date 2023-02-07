"Ювентус" попрощается с пятью футболистами летом

“Ювентус” отпустит свободными агентами сразу пятерых футболистов.

Как пишет источник, таким образом в клубе хотят снизить расходы на зарплату.

Очень маловероятно, что клуб пробьется в Лигу чемпионов в следующем сезоне. По этой причине контракты не будут продлены с Адриеном Рабьо, Алексом Сандро, Хуаном Каудрадо, Леандро Паредесом и Анхелем Ди Марией.

Благодаря таким действиям клуб может сэкономить около 70 млн евро на зарплатах.

Напомним, что контракты всех перечисленных игроков истекают летом 2023 года.