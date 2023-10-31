Ювентус поддержал Фаджоли. После скандала со ставками игроку повысят зарплату и дадут новый контракт

По информации журналиста Фабрицио Романо, руководство "Ювентуса" собирается продлить контракт с полузащитником Николо Фаджоли.

Если верить инсайдеру, то соглашение будет продлено до 2028 года.

В клубе заявили, что выражают полную поддержку игроку в связи с его дисквалификацией на семь месяцев. Как известно, футболиста наказали за игру в букмекерской конторе.

Кроме того, “Ювентус” якобы планирует увеличить его зарплату.

Фаджоли перешел в "Ювентус" из "Кремонезе" в 2022 году. За это время 22-летний полузащитник принял участие в 45 матчах во всех турнирах, забив три гола и отдав шесть результативных передач.

Соглашение молодого футболиста с туринским клубом истекает в 2026 году. По данным ресурса Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.

Напомним, что сам футболист не стал отрицать того, что совершал ставки, будучи игроком “Ювентуса”. Также он рассказывал, что у него есть долги перед нелегальными букмекерами.