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Ювентус подал иск в суд и требует от Интера 440 миллионов евро

Новости футбола Сегодня, 14:12
Ювентус подал иск в суд и требует от Интера 440 миллионов евро Фото: juventus.com / Автор неизвестен

Руководство Ювентуса подало иск в суд из-за чемпионства Интера в сезоне 2005-2006, сообщает Corriere Torino.

В 2006 году туринский Ювентус был пойман на коррупционном скандале, который получил название Calciopoli. Тогда клуб получил суровое наказание. Федерация футбола Италии отобрала два последних чемпионства в Юве и понизила в Серию В.

Туринцы неоднократно пытались оспорить это решение, но ничего не получалось. Теперь новый иск подали против миланского Интера. 24 октября состоится заседание суда, где туринский "Ювентус" пытается доказать, что миланский клуб тоже нарушил правила в сезоне 2005-2006.

Юве требует 440 миллионов евро компенсации. По их мнению, Интер не просто не был наказан, но получил Скудетто в кабинетах.

Напомним, что в конце июля, туринский коллектив отстранили от еврокубков в сезоне 2023-2024 из-за финансовых махинации и получили штраф в размере 20 миллионов евро. Также в прошлом сезоне Серии А с Ювентуса сняли десять очков.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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