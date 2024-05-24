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Ювентус планирует значительную чистку состава летом

Новости футбола Вчера, 10:40
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Ювентус планирует значительную чистку состава летом Ювентус планирует значительную чистку состава летом

Лето в туринском Ювентусе станет временем больших перемен. Уже уволен главный тренер Массимилиано Аллегри, а вместе с ним на двери укажут плеяде игроков.

Так, по сообщению Tuttosport, суммарное количество футболистов, которые покинут Турин, составляет как минимум шесть человек. Всё это для того, чтобы дать предполагаемому новому главному тренеру Тьяго Мотте манёвр для построения нового состава, так как на это будут нужны деньги.

Попрощаются с полузащитником Филипом Костичем и нападающим Мойзе Кином. Первого готовы отпустить за сумму в районе 8-10 миллионов евро, другой стоит несколько дороже – примерно 15-20 миллионов евро.

Готовы также попрощаться и с защитником Дином Хусеном, но за него попросят уже значительно больше. Рома, где он выступает сейчас на правах аренды, рассчитывать продлить арендное соглашение, но Ювентус настроен только на продажу за как минимум 30 миллионов.

Также намерены продать полузащитника Матаиса Суле, Артура и Кайо Жорже.

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