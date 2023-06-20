"Ювентус" пытается сохранить французского полузащитника

Туринский “Ювентус” надеется сохранить в составе французского полузащитника Адриена Рабьо, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям истчочника, руководство итальянского клуба пытается уговорить футболиста продлить контракт, который истекает 30 июня 2023 года. Проблемой является тот факт, что француз получил несколько выгодных предложений от английских клубов. Также услуги игрока предложены “Барселоне”.

В нынешнем сезоне 27-летний Рабьо провел за “Ювентус” 48 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.