"Ювентус" пересмотрел вариант с уходом Рабьо

“Ювентус” попытается продлить соглашение с хавбеком сборной Франции Адриеном Рабьо.

По информации Goal.com, футболист и его мать уже провели встречу с руководством клуба.

Источник отмечает, что сторонам вряд ли удастся договориться на фоне того, как успешно футболист выступил на ЧМ-2022. После мирового первенства им заинтересовались многие топ-клубы, в числе которых “МЮ”, “Челси” и “Тоттенхэм".

Отметим, что в текущем сезоне 27-летний Рабьо провел 16 матчей за свой клуб, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.