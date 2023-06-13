"Ювентус" передумал прощаться с Миликом

В “Ювентусе” решили не прощаться с форвардом Аркадиушем Миликом.

Туринский клуб готов оставить его еще на один сезон.

Чтобы планы воплотить в реальность, итальянскому клубу нужно найти 7 миллионов евро и выкупить контракт футболиста.

При этом боссы “Ювентуса” надеются убедить “Марсель” в снижении требований.