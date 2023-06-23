"Ювентус" отказался выкупать трансфер чемпиона мира

Пресс-служба туринского “Ювентуса” на официальном сайте объявила об отказе от выкупа трансфера полузащитника “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Леандро Паредеса.

Итальянский клуб имел право выкупить игрока за 30 миллионов евро, но руководство приняло решение расстаться с ним. Таким образом, аргентинец вернется в ПСЖ, с которым у него действует контракт до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 28-летний Паредес провел за “Ювентус” 35 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.