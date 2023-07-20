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"Ювентус" отдаст "Фиорентине" ненужного игрока

Новости футбола Сегодня, 12:30
"Ювентус" отдаст "Фиорентине" ненужного игрока Фото: инстаграм Артура Мело/Автор неизвестен

Полузащитник туринского “Ювентуса” и сборной Бразилии Артур Мело перейдет в “Фиорентину” из Флоренции, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, флорентийский клуб возьмет футболиста в аренду на год. По истечении данного срока “Фиорентина” будет иметь право выкупить трансфер игрока за 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что “Ювентус” продолжит платить игроку 50 процентов от его зарплаты, которая составляет около семи миллионов евро в год.

Артур выступает за “Ювентус” с сентября 2020 года. Бразилец перешел в итальянский клуб из “Барселоны”. Сумма трансфера составила 80,6 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Турина 63 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. В прошлом сезоне Артур на правах аренды выступал за “Ливерпуль”, но провел за английский клуб всего один матч.

Артур с 2018 по 2022 год играл за сборную Бразилии. Всего за бразильскую национальную команду он провел 22 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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Ювентус Фиорентина Серия А Италия
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