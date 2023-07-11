"Ювентус" определился с ценой на Поля Погба

Туринский “Ювентус" готов продать французского полузащитника Поля Погба в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzeta Dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб надеется получить за 30-летнего футболиста 10 миллионов евро. Интерес к французу проявляет “Аль-Иттихад” из Саудовской Аравии. Саудовский клуб готов предложить игроку выгодный контракт в финансовом плане.

Погба впервые перешел в “Ювентус” летом 2012 из “Манчестер Юнайтед” на правах свободного агента. Спустя через год итальянский клуб продал игрока манкунианцам. Сумма трансфера составила 105 миллионов евро. Летом 2022 года француз вернулся в “Ювентус”. В течение сезона футболист три раза получал разные травмы. В связи с этим он провел за туринский клуб всего 10 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

“Ювентус” в прошлом сезоне был оштрафован итальянской федерацией футбола на 10 очков за финансовые махинации. В связи с этим клуб занял седьмое место в чемпионате Италии.