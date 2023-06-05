"Ювентус" определился с будущим Ди Марии и Паредеса

Туринский “Ювентус” собирается расстаться с аргентинскими полузащитниками Анхелем Ди Марией и Леандро Паредесом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб не намерен продлевать с Ди Марией контракт, который действует до 30 июня 2023 года. Также итальянцы не будут выкупать трансфер Паредеса, который арендован у ПСЖ.

В нынешнем сезоне 35-летний Ди Мария провел за “Ювентус” 40 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. На счету 28-летнего Паредеса один гол и одна голевая передача в 35 матчах.