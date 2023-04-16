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"Ювентус" определил приоритетную трансферную цель на лето

Новости футбола Сегодня, 16:22
Фото: инстаграм Давиде Фраттези/Автор неизвестен Фото: инстаграм Давиде Фраттези/Автор неизвестен

Туринский “Ювентус” проявляет интерес к полузащитнику “Сассуоло” Давиде Фраттези, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, туринцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

“Мы знаем, что ”Ювентус" ценит Фраттези, но борьба за Давиде все еще продолжается", – сказал генеральный директор “Сассуоло” Джованни Карневали.

В нынешнем сезоне 23-летний Фраттези провел за “Сассуоло” 30 матчей во всех турнирах и забил шесть голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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