"Ювентус" определил приоритетную трансферную цель на лето

Туринский “Ювентус” проявляет интерес к полузащитнику “Сассуоло” Давиде Фраттези, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, туринцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

“Мы знаем, что ”Ювентус" ценит Фраттези, но борьба за Давиде все еще продолжается", – сказал генеральный директор “Сассуоло” Джованни Карневали.

В нынешнем сезоне 23-летний Фраттези провел за “Сассуоло” 30 матчей во всех турнирах и забил шесть голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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