Ювентус окончательно согласовал условия перехода главного тренера Болоньи

Главный тренер сенсационной Болоньи Тьяго Мотта сделал свой выбор. Как сообщает Фабрицио Романо, молодой тренер покинет свой клуб летом и перейдет в Ювентус.

Ожидается, что в ближайшие двое суток Мотта объявит руководству Болоньи о своем решении.

Контракт Мотты с Ювентусом будет рассчитан на три года. Он будет зарабатывать в Турине около 5 миллионов евро за сезон.

Напомним, Ювентус уже официально отправил в отставку Массимилиан Аллегри. До конца сезона с командой работает тренер Ювентуса U-19 Паоло Монтеро.

За тур до финиша сезона Ювентус занимает четвертое место с 68 очками в активе.

Болонья под руководством Мотты впервые за 60 лет вышла в Лигу чемпионов УЕФА. Она набрала столько же очков, как и Ювентус, но занимает третье место за счет лучшей разницы забитых и пропущеных голов.