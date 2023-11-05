Ювентус одолел Фиорентину и закрепился на втором месте
В рамках 11-го тура итальянской Серии А Фиорентина сегодня принимала Ювентус. Хозяева сходу взяли игру мяч под контроль и выглядели гораздо солиднее, однако счет открыл именно Юве. К слову, это был единственный удар в створ ворот Фиорентины за весь первый тайм.
Во второй половине матча гости сумели отодвинуть игру от своих ворот и не позволили Фиорентине сравнять счет. Эта победа для Ювентуса стала уже третьей подряд со счетом 1:0.
Фиорентина — Ювентус — 0:1
Гол: 0:1 — Миретти 10.
В других матчах сегодняшнего игрового дня Монца в гостях разобралась с Вероной, а Кальяри на своем поле одолел Дженоа. Еще в одном матче Рома в компенсированное время вырвала победу в поединке против Лечче.
Верона — Монца — 1:3
Голы: 0:1 — Коломбо 41, 0:2 — Коломбо 73, 0:3 — Кальдирола 84, 1:3 — Фолоруншо 86.
Кальяри — Дженоа — 2:1
Голы: 1:0 — Виола 48, 1:1 — Гудмундссон 51, 2:1 — Заппа 69.
Рома — Лечче — 2:1
Голы: 0:1 — Альмквист 71, 1:1 - Азмун 90+1, 2:1 — Лукаку 90+4.