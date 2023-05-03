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"Ювентус" одержал сложную победу в Серии А

Новости футбола Сегодня, 14:01
"Ювентус" одержал сложную победу в Серии А Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Италии “Ювентус” на своем поле обыграл “Лечче” со счетом 2:1.

Победу туринскому клубу принесли голы Леандро Паредеса и Душана Влаховича. У гостей отличился Ассан Сисей.

“Ювентус”, набрав 63 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. “Лечче” с 31 очком остался на 16-й позиции.

“Ювентус” – “Лечче” - 2:1 (2:1)
Голы: Паредес, 15 - 1:0, Сисей, 37 (с пенальти) - 1:1, Влахович, 40 - 2:1

“Ювентус”: Щесны, Де Шильо (Куадрадо, 33), Бонуччи, Данило, Бремер (Гатти, 87), Костич, Ди Мария (Кьеза, 73), Паредес (Локателли, 87), Фаджоли, Миретти (Погба, 73), Влахович.

“Лечче”: Фальконе, Баскиротто, Романьоли, Умтити, Пеццелла (Чеккарони, 71), Мале (Блен, 60), Юлманд, Гонсалес (Ди Франческо, 60), Коломбо, Волькерлинг, Банда, Уден, Сисей.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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