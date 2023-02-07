"Ювентус" одержал крупную победу в Серии А

В матче 21-го тура чемпионата Италии “Ювентус" на выезде разгромил “Салернитану” со счетом 3:0.

Победу туринскому клубу принесли дубль Душана Влаховича и гол Филипа Костича.

“Ювентус”, набрав 26 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Серии А. “Салернитана” с 21 очком осталась на 16-й позиции.

“Салернитана” – "Ювентус" - 0:3 (0:2)

Голы: Влахович, 26 (с пенальти) - 0:1, Костич, 45 - 0:2, Влахович, 47 - 0:3

“Салернитана”: Очоа, Трост-Эконг, Бронн, Брадарич (Бонаццоли, 60), Вильена (Ловато, 46), Кулибали (Кастанос, 79), Николусси-Кавилья (Бохинен, 71), Самбия, Кандрева, Пентек (Чрнигой, 71), Диа.

“Ювентус”: Щесны, Де Шильо (Айлинг, 80), Алекс Сандро, Данило, Бремер, Костич (Куадрадо, 62), Рабьо, Локателли, Миретти (Фаджоли, 43), Ди Мария (Кьеза, 62), Влахович (Кин, 79).

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