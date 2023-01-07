"Ювентус" одержал 8-ю победу подряд в Серии А

В матче 17-го тура чемпионата Италии “Ювентус” на своем поле обыграл “Удинезе" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Данило. Для туринцев победа стала восьмой подряд.

“Ювентус”, набрав 37 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. “Удинезе” с 25 очками остался на восьмой позиции.

“Ювентус” – “Удинезе” - 1:0 (0:0)

Гол: Данило, 86 - 1:0

“Ювентус”: Щесны, Алекс Сандро, Данило, Ругани, Маккенни, Костич (Соуле, 80), Ди Мария (Милик, 66), Рабьо, Локателли (Паредес, 62), Миретти (Кьеза, 62), Кин (Фаджоли, 80).

“Удинезе”: Сильвестри, Родриго Бекао, Бийол, Перес, Удоджи (Эбосс, 70), Перейра, Уолас (Несторовски, 87), Ловрич (Самарджич, 70), Макенго (Арслан, 66), Саксесс (Эхизибуэ, 70), Бету.

Не пропустите: “Реал” проиграл “Вильярреалу” в чемпионате Испании.