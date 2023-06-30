"Ювентус" объявил об уходе легендарного защитника

Пресс-служба туринского “Ювентуса” на официальном сайте объявила об уходе колумбийского защитника Хуана Куадрадо.

Футболист покинул итальянский клуб на правах свободного агента, так как его контракт истекает сегодня, 30 июня. Таким образом, 33-летний колумбиец сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Куадрадо перешел в “Ювентус” летом 2015 года из “Челси” на правах аренды. Спустя два года итальянцы выкупили трансфер игрока за 20 миллионов евро. Всего он провел за клуб 314 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 65 резултативных передач. За сборную Колумбии сыграл 115 матчей, забил 10 голов и отдал 20 результативных передач. Ранее играл за “Индепендьенте Медельин”, “Удинезе”, “Лечче” и “Фиорентину”. 5-кратный чемпион Италии, чемпион Англии, 3-кратный обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка английской лиги, 2-кратный обладатель Суперкубка Италии.