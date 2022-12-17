"Ювентус" обыграл "Арсенал" благодаря автоголам
Новости футбола Сегодня, 16:00
Туринский “Ювентус” в товарищеском матче обыграл лондонский “Арсенал” со счетом 2:0.
Победу итальянскому клубу принесли автоголы Гранита Джаки и Роба Холдинга.
“Арсенал” Англия – “Ювентус” Италия - 0:2 (0:1)
Голы: Джака, 45 (автогол) - 0:1, Холдинг, 90 (автогол) - 0:2
“Арсенал”: Рэмсдейл, Уайт (Соареш, 63), Холдинг, Габриэл, Тирни, Джака (Козьер-Дюберри, 63), Парти (Эль-Ненни, 63), Эдегор, Фабиу Виейра, Нелсон (Маркиньос, 23; Нванери, 78), Нкетиа.
“Ювентус”: Перин (Пинсольо, 63), Барбьери (Аке, 78), Ругани, Риччо, Гатти, Соуле (Руис, 63), Локателли, Фаджоли (Дзуэлли, 78), Барренечеа, Миретти (Айлинг, 63), Кин (Черри, 78).
Не пропустите: "Манчестер Сити" обыграл “Жирону”.
Сасько Инга эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 14:27 Хорватия завоевала бронзовые медали ЧМ-2022
Новости футбола Вчера, 09:53 Скончался Синиша Михайлович
Новости футбола 15 дек 2022, 13:55 Сборная Португалии уволила главного тренера
Новости футбола 15 дек 2022, 12:15 "Реал" купил бразильского таланта
Новости футбола 14 дек 2022, 16:15 Определились финалисты чемпионата мира-2022
Новости футбола 14 дек 2022, 15:57 Франция вышла в финал чемпионата мира
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:00 "Ювентус" обыграл "Арсенал" благодаря автоголам Новости футбола Сегодня, 15:30 "Интер" ушел от поражения в матче с "Бетисом" Новости футбола Сегодня, 14:50 "Манчестер Сити" обыграл испанский клуб Новости футбола Сегодня, 14:27 Хорватия завоевала бронзовые медали ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 12:55 "Эвертон" может купить бразильца из "Атлетико" Новости футбола Сегодня, 12:43 "Рома" нацелилась на ветерана "Реала" Новости футбола Сегодня, 12:30 Андрей Шевченко рассказал, что мог погибнуть в результате российской атаки Киева Новости футбола Сегодня, 12:15 "Ювентус", "Милан" и "Рома" поборются за бразильца из "Шахтера" Новости футбола Сегодня, 10:30 "Севилья" назвала "Реалу" и "Баварии" цену на вратаря Буну Новости футбола Сегодня, 09:56 Сантуш получил крупную компенсацию за увольнение из сборной Португалии
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить