"Ювентус", "Ньюкасл" и "Боруссия" Дортмунд поборются за воспитанника "Реала"

"Ювентус", "Ньюкасл" и "Боруссия" Дортмунд проявляют интерес к защитнику “Вальядолида” Ивану Фреснеде, сообщает Football Espana.

По сведениям источника, итальянский, английский и немецкий клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее или летнее трансферное окно.

18-летний Фреснеда является воспитанником “Реала”. В нынешнем сезоне он провел за “Вальядолид” семь матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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