"Ювентус" не собирается выгонять Погба

Туринский “Ювентус” не собирается расставаться с французским полузащитником Полем Погба, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство и тренерский штаб итальянского клуба рассчитывают на француза, хотя ранее сообщалось, что с ним могут разорвать контракт из-за постоянных травм.

Напомним, что 29-летний Погба в нынешнем сезоне получил три травмы и не провел за “Ювентус” ни одного матча.

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