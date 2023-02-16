"Ювентус" не смог обыграть французский клуб в Лиге Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы “Ювентус” на своем поле сыграл вничью с “Нантом” со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Душан Влахович, но во второй половине равновесие восстановил Людовик Блас.

Ответный матч “Нант” - “Ювентус” состоится во Франции 23 февраля.

“Ювентус” Италия – “Нант” Франция - 1:1 (1:0)

Голы: Влахович, 13 - 1:0, Блас, 60 - 1:1

“Ювентус”: Щесны, Де Шильо (Куадрадо, 73), Данило, Бремер, Алекс Сандро, Паредес (Локателли, 63), Рабьо, Фаджоли (Костич, 63), Ди Мария (Соуле, 73), Влахович (Кин, 86), Кьеза.

“Нант”: Лафон, Паллуа (Коршья, 83), Кастеллетто (Гессан, 88), Жиротто, Сантонз, Сиссоко, Чиривелья (Молле, 77), Мутуссами, Коко (Траоре, 77), Блас, Мохамед (Саймон, 77).

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