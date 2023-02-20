"Ювентус" не будет выкупать хавбека ПСЖ

Туринский “Ювентус” собирается расстаться с аргентинским полузащитником Леандро Паредесом, который арендован у “Пари Сен-Жермен”, сообщает Relevo.

По сведениям источника, итальянский клуб откажется от права выкупа игрока за 22 миллиона евро из-за его высокой зарплаты. Хавбеку придется вернуться в ПСЖ, но французы также не рассчитывают на него. Таким образом, аргентинец летом может перейти в другой клуб.

В нынешнем сезоне 28-летний Паредес провел за “Ювентус” 21 матч во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2024 года.

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