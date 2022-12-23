"Ювентус" назвал цену на американца Маккенни

Туринский “Ювентус” может продать американского полузащитника Уэстона Маккенни, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста 25-30 миллионов евро. Хавбек может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 24-летний Маккенни провел за “Ювентус” и сборную США 22 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Аталанта" разгромила испанский клуб.