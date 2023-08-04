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"Ювентус" назвал имя нового капитана команды

Новости футбола Сегодня, 11:30
"Ювентус" назвал имя нового капитана команды "Ювентус"

Пресс-служба туринского “Ювентуса” на официальном сайте объявила, что новым капитаном команды назначен бразильский защитник Данило.

В данной роли бразилец сменил Леонардо Бонуччи, который, скорее всего, покинет клуб в летнее трансферное окно. Вице-капитана “Юве” стали еще один бразильский защитник, Алекс Сандро, а также французский полузащитник Адриен Рабьо.

32-летний Данило выступает за “Ювентус” с лета 2019 года. Он перешел в итальянский клуб из “Манчестер Сити”. Сумма трансфера составила 37 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Турина 163 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. Данило в составе “Юве” становился чемпионом Италии в сезоне-2019/2020. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. Ранее он также играл за “Америка Минейро”, “Сантос”, “Порту” и “Реал”.

Данило с 2011 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 51 матч, забил один гол и отдал шесть результативных передач, а также получил четыре желтые карточки.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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