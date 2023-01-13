"Ювентус" назвал "Арсеналу" и "Баварии" цену на Влаховича

Туринский “Ювентус” определился с ценой на сербского нападающего Душана Влаховича, которым интересуются лондонский “Арсенал” и мюнхенская “Бавария”, сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, итальянский клуб может расстаться с футболистом только за 110 миллионов евро. Данная сумма может оказаться слишком высокой для англичан и немцев.

Влахович перешел в “Ювентус” в январе 2022 года из “Фиорентины”. Сумма трансфера составила 82 миллиона евро. В нынешнем сезоне 22-летний форвард провел 15 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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