"Ювентус" нацелился на вратаря ПСЖ

Туринский “Ювентус” проявляет интерес к вратарю “Пари Сен-Жермен” и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме, сообщает La Gazetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера следующим летом. В составе туринцев он может заменить поляка Войцеха Щесны, которым интересуется “Тоттенхэм”. Впрочем, проблемой для трансфера может стать высокая зарплата Доннаруммы в Париже. В качестве альтернативных вариантов “Юве” рассматривает Гульельмо Викарио (“Эмполи”) и Марко Карнезекки ("Кремонезе").

В нынешнем сезоне 24-летний Доннарумма провел за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах и пропустил 35 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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