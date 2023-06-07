"Ювентус" нацелился на игрока "Реала"

"Ювентус" заинтересован в приобретении правого защитника мадридского "Реала" Лукаса Васкеса.

Об этом сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

Стоимость потенциального трансфера оценивается в 6-8 млн евро.

Отметим, что испанец играет за мадридский клуб с 2015 года, в минувшем сезоне он провел в 30 матчах и забил четыре гола при трех результативных передачах.

Соглашение Васекса с “Реалом” заканчивается в середине следующего года.