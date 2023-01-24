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"Ювентус" нацелился на экс-тренера "Шахтера"

Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: инстаграм "Брайтона"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Брайтона"/Автор неизвестен

Туринский “Ювентус” проявляет интерес к итальянскому главному тренеру “Брайтона” Роберто Де Дзерби, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуру специалиста на случай ухода нынешнего наставнику Массимилиано Аллегри. Ранее сообщалось, что туринцы интересуются Зинедином Зиданом (безработный) и Антонио Конте ("Тоттенхэм").

43-летний Де Дзерби возглавил “Брайтон” в сентябре 2022 года. Ранее он покинул донецкий “Шахтер” из-за войны, развязанной россией в Украине.

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эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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