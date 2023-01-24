"Ювентус" нацелился на экс-тренера "Шахтера"

Туринский “Ювентус” проявляет интерес к итальянскому главному тренеру “Брайтона” Роберто Де Дзерби, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуру специалиста на случай ухода нынешнего наставнику Массимилиано Аллегри. Ранее сообщалось, что туринцы интересуются Зинедином Зиданом (безработный) и Антонио Конте ("Тоттенхэм").

43-летний Де Дзерби возглавил “Брайтон” в сентябре 2022 года. Ранее он покинул донецкий “Шахтер” из-за войны, развязанной россией в Украине.

Не пропустите: защитник “Шахтера” Матвиенко в шаге от перехода в клуб АПЛ.