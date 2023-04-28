"Ювентус" нацелился на бывшего форварда "Сассуоло"

Итальянский нападающий Джанлука Скамакка, который сейчас играет за лондонский “Вест Хэм”, может вернуться в Италию.

Эту информацию обнародовал инсайдер Николо Скира через социальные сети.

По словам журналиста, несколько топ-клубов Серии А проявляют интерес к 24-летнему футболисту. "Ювентус", "Интер" и "Милан" хотят подписать Скамакку, однако ни один из клубов пока не начал переговоры с его агентами.

Джанлука перешел в "Вест Хэм" из "Сассуоло" прошлым летом. В этом сезоне он сыграл в 27 матчах, забил восемь мячей.