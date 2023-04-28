"Ювентус" нацелился на бывшего форварда "Сассуоло"
Новости футбола Сегодня, 04:21
Фото: открытые источники
Итальянский нападающий Джанлука Скамакка, который сейчас играет за лондонский “Вест Хэм”, может вернуться в Италию.
Эту информацию обнародовал инсайдер Николо Скира через социальные сети.
По словам журналиста, несколько топ-клубов Серии А проявляют интерес к 24-летнему футболисту. "Ювентус", "Интер" и "Милан" хотят подписать Скамакку, однако ни один из клубов пока не начал переговоры с его агентами.
Джанлука перешел в "Вест Хэм" из "Сассуоло" прошлым летом. В этом сезоне он сыграл в 27 матчах, забил восемь мячей.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 17:23 "Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Тоттенхэмом"
Новости футбола Вчера, 14:02 "Реал" ведет переговоры с Зиданом
Новости футбола 26 апр 2023, 18:03 "Барселона" потерпела поражение в Мадриде
Новости футбола 26 апр 2023, 17:01 "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в матче лидеров АПЛ
Новости футбола 26 апр 2023, 16:57 "Интер" выбил "Ювентус" из Кубка Италии
Новости футбола 26 апр 2023, 15:59 ПСЖ отклонил требование Месси
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:44 Мбаппе нашел усиление для ПСЖ Новости футбола Сегодня, 06:29 "Реал" теряет ключевого игрока перед матчем Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 06:16 "Реал" хочет избавиться от французского футболиста Новости футбола Сегодня, 05:58 Балотелли назвал имена будущих Месси и Роналду Новости футбола Сегодня, 05:24 Фернандо Торрес станет тренером Новости футбола Сегодня, 05:16 Месси может сыграть за аргентинский клуб Новости футбола Сегодня, 04:53 "Барселона" заработала внушительную сумму на матче женской команды Новости футбола Сегодня, 04:23 Динь может сменить АПЛ на чемпионат Франции Новости футбола Сегодня, 04:21 "Ювентус" нацелился на бывшего форварда "Сассуоло" Новости футбола Сегодня, 03:50 "Барселона" решила избавиться от африканского хавбека
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Лечче - Удинезе 28 апреля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Специя - Монца 28 апреля 2023 года Футбол 29 апр 2023 Прогноз на матч Кристал Пэлас - Вест Хэм 29 апреля 2023 года Футбол 29 апр 2023 Прогноз на матч Брайтон - Вулверхэмптон 29 апреля 2023 года Футбол 30 апр 2023 Прогноз на матч Вильярреал - Сельта 30 апреля 2023 года Футбол 30 апр 2023 Прогноз на матч Вальядолид - Атлетико 30 апреля 2023 года