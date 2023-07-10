"Ювентус" нашел замену Влаховичу в Ла Лиге

Туринский “Ювентус” проявляет интерес к нападающему “Севильи” и сборной Марокко Юссефу Эн-Несири, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб может приобрести 26-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Туринцы рассматривают кандидатуру африканца в качестве возможной замены сербскому нападающему Душану Влаховичу, который может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги. “Севилья” хочет получить за Эн-Несири 30 миллионов евро, но может согласиться продать его дешевле из-за срочной необходимости получить средства для решения финансовых проблем.

Эн-Несири выступает за “Севилью” с января 2020 года. Он перешел в севильский клуб из “Леганеса”. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Всего марокканец провел за “Севилью” 155 матчей во всех турнирах, забил 53 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Эн-Несири с 2016 года играет за сборную Марокко. Всего он провел за марокканскую национальную команду 61 матч, забил 17 голов и отдал три результативные передачи.