"Ювентус" нашел замену Рабьо в АПЛ

“Ювентус” проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику “Лестера” Юри Тилемансу, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб может подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с англичанами. В составе туринцев бельгиец может заменить французского полузащитника Адриена Рабьо.

Ранее сообщалось, что Тилемансом также интересуются “Арсенал” и “Барселона”.

В нынешнем сезоне 25-летний Тилеманс провел за “Лестер” 18 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. На счету 27-летнего Рабьо пять забитых мячей и две голевые передачи в 16 поединках за “Ювентус”.

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