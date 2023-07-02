"Ювентус" нашел замену Ди Марии в Серии А

“Ювентус” проявляет интерес к вингеру “Сассуоло” и сборной Италии Доменико Берарди, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, туринский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе туринского клуба он может заменить аргентинца Анхеля Ди Марию, который покинул команду.

Ранее сообщалось, что Берарди также входит в сферу интересов “Лацио”.

В минувшем сезоне 28-летний Берарди провел за “Сассуоло” 27 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.