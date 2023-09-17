Ювентус намерен продлить контракт с Кьезой

Несмотря на летние слухи, которые связывали Кьезу с переходом в Ливерпуль, новый сезон игрок все же начал в Турине. К счастью для руководства Ювентуса футболист решил остаться и сейчас готов к диалогу.

Осенью Юве начнет переговоры с представителями Федерико Кьезы на счет пролонгации действующего соглашения. Об этом в своем Твиттере сообщает инсайдер Николо Скира. Отметим, что нынешний контракт игрока действует до лета 2025 года. Транфермаркт оценивает полузащитника сборной Италии в 40 миллионов евро.

Добавим, что Федерико сын известного итальянского футболиста Энрико Кьезы. В Турине парень оказался в 2020, когда по арендному соглашению перешел из Фиорентины, воспитанником которой и является. Через 2 года хорошо зарекомендовавшего себя игрока Ювентус выкупил за 42.5 миллиона евро.

В этом сезоне 25-летний Кьеза в 4 матчах Серии А сумел трижды поразить ворота соперников. Его Ювентус идет на второй строчке Серии А, пропустив вперед лишь Интер. Команда успела победить Удинезе (3:0), Эмполи (2:0) и Лацио (3:1), а также поделить очки с Болоньей — 1:1.