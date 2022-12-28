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"Ювентус" намерен подписать новоиспеченного чемпиона мира

Новости футбола Сегодня, 09:33
Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен

“Ювентус” намерен подписать хавбека “Брайтона” и сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера.

Как пишет итальянская пресса, туринский клуб попытается провернуть трансфер зимой.

В услугах футболиста лично заинтересован наставник “Ювентуса” Массимилиано Аллегри.

Он уже попросил руководство клуба подписать 24-летнего аргентинца.

В текущем сезоне аргентинец забил 5 голов в 14 матчах чемпионата Англии.

эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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