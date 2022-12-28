"Ювентус" намерен подписать новоиспеченного чемпиона мира
Новости футбола Сегодня, 09:33
Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен
“Ювентус” намерен подписать хавбека “Брайтона” и сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера.
Как пишет итальянская пресса, туринский клуб попытается провернуть трансфер зимой.
В услугах футболиста лично заинтересован наставник “Ювентуса” Массимилиано Аллегри.
Он уже попросил руководство клуба подписать 24-летнего аргентинца.
В текущем сезоне аргентинец забил 5 голов в 14 матчах чемпионата Англии.
Сасько Инга эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 16:56 "Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу в АПЛ
Новости футбола Вчера, 15:42 Роналду-младший вернулся в "Реал"
Новости футбола Вчера, 15:15 "Реал" хочет купить одного из лидеров "Баварии"
Новости футбола Вчера, 13:42 Легенда "Аякса" покинул клуб
Новости футбола 26 дек 2022, 17:10 Главные новости дня: 26 декабря
Новости футбола 26 дек 2022, 16:57 "Арсенал" одержал волевую победу над "Вест Хэмом"
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:42 Эриксен отреагировал на уход Роналду из "Манчестер Юнайтед" Новости футбола Сегодня, 12:30 "Аяччо" обыграл "Анжер" в матче Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 12:15 "Реал" рассматривает шесть вариантов на замену Лунину Новости футбола Сегодня, 10:37 Кроос стал ближе к завершению карьеры летом 2023 года Новости футбола Сегодня, 10:00 "Интер" хочет бесплатно подписать форварда сборной Франции Новости футбола Сегодня, 09:33 "Ювентус" намерен подписать новоиспеченного чемпиона мира Новости футбола Сегодня, 09:00 Названо имя лучшего футболиста Украины в 2022 году Новости футбола Сегодня, 06:55 Роналду посоветовали перейти во французский клуб Новости футбола Сегодня, 06:40 Не Ибрагимович: названо лучшего футболиста года в Швеции Новости футбола Сегодня, 06:19 Восьмикратный чемпион Китая "Гуанчжоу" вылетел из высшего дивизиона
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт