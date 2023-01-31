"Ювентус" надеется обжаловать решение суда о лишении 15 очков

“Ювентус” решил оспорить решение суда, согласно которому с клуба сняли 15 очков в Серии А.

В клубе сообщили, что в ближайшее время юристы подготовят апелляцию.

“Правомерность доводов ”Ювентуса" мы будем отстаивать твёрдо, но с уважением к учреждениям, вынесшим решение", – говорится в сообщении на сайте клуба.

Напомним, что клуб наказали лишением очков из-за финансовых махинаций.