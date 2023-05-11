"Ювентус" на 97-й минуте ушел от поражения в полуфинале Лиги Европы

В первом матче ½ финала Лиги Европы “Ювентус” на своем поле сыграл вничью с “Севильей” со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Юссеф Эн-Несири. В компенсированное время второго тайма итальянский клуб от поражения спас Федерико Гатти.

Ответный матч “Севилья” - “Ювентус” состоится 18 мая в Испании.

“Ювентус” Италия – “Севилья” Испания - 1:1 (0:1)

Голы: Эн-Несири, 26 - 0:1, Гатти, 90+7 - 1:1

“Ювентус”: Щесны, Бонуччи (Гатти, 61), Алекс Сандро, Данило, Куадрадо, Костич (Айлинг, 46), Ди Мария (Погба, 70), Рабьо, Локателли, Миретти (Кьеза, 46), Влахович (Милик, 61).

“Севилья”: Буну, Навас, Баде, Гудель, Акунья, Ракитич, Фернандо, Окампос (Монтьель, 34), Оливер Торрес (Гомес, 74), Хиль (Ламела, 82), Эн-Несири.

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