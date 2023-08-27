Ювентус на 80-й минуте ушел от поражения в матче Серии А

В матче второго тура чемпионата Италии туринский “Ювентус” на своем поле сыграл вничью с “Болоньей”. Матч состоялся в городе Турин на стадионе “Альянц Стэдиум” и завершился со счетом 1:1.

В середине первого тайма гости открыли счет. Гол забил Льюис Фергюсон, которому голевой пас отдал Джошуа Зиркзее. В начале второго тайма гол забил Душан Влахович, но гол не был засчитан из-за офсайда. “Ювентус” от поражения спас Влахович, который на 80-й минуте забил гол с передачи Сэмюэла Айлинга.

“Ювентус”, набрав четыре очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Серии А. “Болонья” с одним очком вышла на 14-е место.

“Ювентус” – “Болонья” - 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 24 Фергюсон, 1:1 – 80 Влахович.

“Ювентус”: Перин, Алекс Сандро, Данило, Бремер, Камбьязо (Айлинг, 66), Веа (Маккенни, 82), Рабьо, Локателли (Йылдыз, 82), Фаджоли (Погба, 66), Кьеза (Милик, 74), Влахович.

“Болонья”: Скорупски, Пош, Лукуми, Бекема, Ликояннис (Корацца, 61), Моро (Домингес, 61), Эбишер (Эль-Аззузи, 85), Фергюсон, Орсолини (Карлссон, 61), Ндойе (Фаббиан, 90), Зиркзее.

Желтые карточки: Рабьо (12), Пош (17), Мотта (72), Йылдыз (87).