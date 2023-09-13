Ювентус может выгнать Погба из-за скандала с допингом

Хавбек “Ювентуса” Поль Погба в ближайшее время может остаться без места работы.

Это случится в том случае, если повторный анализ подтвердит нарушение в связи с допингом со стороны французского футболиста.

Об этом заявил известный итальянский инсайдер Николо Скира. По его словам, если игрок окажется виновным, то контракт будет расторгнут в одностороннем порядке.

Также инсайдер рассказал, что в настоящее время «Ювентус» приостановил выплату зарплаты именитому футболисту.

Ранее СМИ написали о том, что у Поля Погба был обнаружен высокий уровень тестостерона. Согласно международным правилам, это сравнивается с приемом запрещенных препаратов.

Если вину футболиста докажут, то Погба может получить максимальное наказание в виде четырехлетней дисквалификации.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Погба появлялся на поле в двух матчах. При этом результативными действиями он пока не отмечался.

Напомним, что до перехода в “Ювентус” француз выступал за английский “Манчестер Юнайтед”. В итальянский клуб он вернулся в 2022 году и с тех пор провел лишь 12 официальных матчей. Большую часть времени он пропустил из-за постоянных травм.