"Ювентус" может расстаться с бразильским защитником

Бразильский защитник туринского “Ювентуса” Алекс Сандро, скорее всего, покинет клуб летом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб не предлагает футболисту продлить контракт, который истекает спустя полгода. Таким образом, бразилец может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 31-летний Сандро провел за “Ювентус” 17 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу.

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