"Ювентус" может купить победителя Лиги чемпионов

Туринский “Ювентус” проявляет интерес к защитнику “Манчестер Сити” и сборной Испании Эмерику Лапорту, сообщает TuttomercatoWeb.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет арендовать футболиста до лета 2024 года с правом последующего выкупа. Английский клуб готов расстаться с игроком, так как на него не рассчитывает главный тренер команды Хосеп Гвардиола. Также испанцем интересуются лондонский “Арсенал" и мадридский “Атлетико”.

В минувшем сезоне 29-летний Лапорт в составе “Манчестер Сити” стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов. Он провел 24 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Напомним, что в минувшем сезоне туринский “Ювентус” был оштрафован итальянской федерацией футбола на 10 очков за финансовые махинации. В связи с этим туринский клуб опустился в турнирной таблице с третьего на седьмое место и в следующем сезоне сыграет лишь в Лиге Конференций.