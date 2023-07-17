"Ювентус" может купить многолетнего лидера "Сассуоло"

Туринский “Ювентус” проявляет интерес к полузащитнику “Сассуоло” и сборной Италии Доменико Берарди, сообщает TuttoJuve со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, туринский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Тренерский штаб “Ювентуса” рассматривает кандидатуру Берарди в качестве возможной замены полузащитнику Федерико Кьезе, которым интересуются “Ливерпуль” и “Ньюкасл”.

Стоит отметить, что Берарди в 2013 году уже переходил в “Ювентус” из “Сассуоло” за 4,5 миллиона евро. Впрочем, сразу после трансфера футболист вернулся в родной клуб на правах аренды сроком на два года. Летом 2015 года “Сассуоло” выкупил трансфер игрока за 10 миллионов евро.

28-летний Берарди является воспитанником “Сассуоло”. Всего он провел за клуб 352 матча во всех турнирах, забил 133 гола и отдал 91 результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Берарди с 2018 играет за сборную Италии. Всего он провел за итальянскую национальную команду 25 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.