АНГ АНГ
Главная Новости "Ювентус" может купить многолетнего лидера "Сассуоло"

"Ювентус" может купить многолетнего лидера "Сассуоло"

Новости футбола Сегодня, 06:10
"Ювентус" может купить многолетнего лидера "Сассуоло" Фото: инстаграм Доменико Берарди/Автор неизвестен

Туринский “Ювентус” проявляет интерес к полузащитнику “Сассуоло” и сборной Италии Доменико Берарди, сообщает TuttoJuve со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, туринский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Тренерский штаб “Ювентуса” рассматривает кандидатуру Берарди в качестве возможной замены полузащитнику Федерико Кьезе, которым интересуются “Ливерпуль” и “Ньюкасл”.

Стоит отметить, что Берарди в 2013 году уже переходил в “Ювентус” из “Сассуоло” за 4,5 миллиона евро. Впрочем, сразу после трансфера футболист вернулся в родной клуб на правах аренды сроком на два года. Летом 2015 года “Сассуоло” выкупил трансфер игрока за 10 миллионов евро.

28-летний Берарди является воспитанником “Сассуоло”. Всего он провел за клуб 352 матча во всех турнирах, забил 133 гола и отдал 91 результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Берарди с 2018 играет за сборную Италии. Всего он провел за итальянскую национальную команду 25 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Ювентус Сассуоло Серия А Италия
Популярные новости
Серхио Бускетс перешел в клуб Лионеля Месси Новости футбола Сегодня, 04:30 Серхио Бускетс перешел в клуб Лионеля Месси
Киевское "Динамо" одержало разгромную победу в товарищеском матче Новости футбола Вчера, 14:17 "Динамо" Киев одержало разгромную победу в товарищеском матче
Официально: Лионель Месси перешел в американский клуб Новости футбола 15 июл 2023, 15:06 Официально: Лионель Месси перешел в американский клуб
"Арсенал" совершил рекордный трансфер Новости футбола 15 июл 2023, 14:15 "Арсенал" совершил рекордный трансфер
"Арсенал" купил защитника сборной Нидерландов Новости футбола 14 июл 2023, 15:03 "Арсенал" купил защитника сборной Нидерландов
"Шахтер" потерпел позорное поражение в товарищеском матче Новости футбола 13 июл 2023, 15:42 "Шахтер" потерпел позорное поражение в товарищеском матче
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:10 ПСВ может усилиться бельгийцем из "Милана" Новости футбола Сегодня, 07:30 "Вест Хэм" нашел замену Райсу, который был продан за 117 млн евро Новости футбола Сегодня, 06:50 "Манчестер Юнайтед" принял важное решение по капитану команды Новости футбола Сегодня, 06:10 "Ювентус" может купить многолетнего лидера "Сассуоло" Новости футбола Сегодня, 05:30 "Манчестер Юнайтед" хочет купить одного из лидеров "Баварии" Новости футбола Сегодня, 04:50 "Челси" объявил о переходе бразильского таланта Новости футбола Сегодня, 04:30 Серхио Бускетс перешел в клуб Лионеля Месси Новости футбола Сегодня, 04:00 "Фенербахче" объявил о переходе легенды "Аякса" Новости футбола Вчера, 15:00 Нападающий сборной Испании согласился перейти в "Рому" Новости футбола Вчера, 14:17 "Динамо" Киев одержало разгромную победу в товарищеском матче
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Интер Турку - КуПС 17 июля 2023 года Футбол 18 июл 2023 Прогноз на матч Струга - Жальгирис 18 июля 2023 года Футбол 18 июл 2023 Прогноз на матч Маккаби - Хамрун Спартанс 18 июля 2023 года Футбол 18 июл 2023 Прогноз на матч Флора - Ракув 18 июля 2023 года Футбол 18 июл 2023 Прогноз на матч Лиги чемпионов БАТЭ - Партизани 18 июля 2023 года Футбол 18 июл 2023 Прогноз на матч Нью Сейнтс - Хекен 18 июля 2023 года Футбол 18 июл 2023 Прогноз на матч Зриньски - Урарту 18 июля 2023 года Футбол 18 июл 2023 Прогноз на матч БАТЭ - Партизани 18 июля 2023 года Футбол 18 июл 2023 Прогноз на матч Брейдаблик - Шемрок Роверс 18 июля 2023 года Футбол 19 июл 2023 Прогноз на матч Ференцварош - КИ Клаксвик 19 июля 2023 года