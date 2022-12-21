"Ювентус" могут отстранить от участия в еврокубках

Туринский “Ювентус” могут исключить из еврокубков.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, УЕФА примет такое решение, в случае подтверждения факта финансовых нарушений в итальянском клубе.

Напомним, что в отношении клуба началось расследование, после чего появились слухи о возможном понижении “Ювентуса” в классе.

Расследование начали после того, как СМИ опубликовали данные о тайной выплате зарплат футболистам в период пандемии коронавируса. Это якобы происходило даже после того, как в клубе заявили, что игроки временно отказались от денег.

По данным источников, всего 17 игрокам было выплачено свыше 60 миллионов евро.