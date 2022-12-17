"Ювентус", "Милан" и "Рома" поборются за бразильца из "Шахтера"

"Ювентус", "Милан" и "Рома" проявляют интерес к бразильскому полузащитнику “Шахтера” Тете, который в настоящее время выступает за “Лион” на правах аренды, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Игрока можно купить за небольшую сумму, так как его контракт с “горняками” истекает 31 декабоя 2023 года.

В нынешнем сезоне 23-летний Тете провел за “Лион” 13 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

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