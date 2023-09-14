EN EN NG NG
Главная Новости "Ювентус меня унизил". Леонардо Бонуччи собирается подать в суд на бывший клуб

"Ювентус меня унизил". Леонардо Бонуччи собирается подать в суд на бывший клуб

Новости футбола Сегодня, 09:31
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес

Перед самым закрытием трансферного окна в Европе берлинский Унион объявил о переходе свободным агентом защитника сборной Италии и туринского Ювентуса Леонардо Бонуччи. Сам футболист утверждает, что его выставили из клуба, в котором он провел львиную часть своей карьеры. Теперь игрок намерен обращаться в суд.

“Меня унизил Ювентус, - сказал футболист Mediaset. - Менеджер Макс Аллегри сообщил несколько фейковых историй. Неправда, что клуб рассказывал мне несколько месяцев назад, в октябре и в феврале, о своем намерении расстаться со мной. В мае я сказал совету директоров Юве, что готов остаться , чтобы помочь молодым игрокам. И только 13 июля, после всех этих слухов в газетах, мне сказали, что я больше не буду частью клуба и что мое присутствие помешает росту команды. Считаю, что после стольких успешных лет проведенных в Турине, я не заслужил такого неуважительного отношения к себе. Это самое большое унижение, которое мне пришлось пережить”.

Дебютировать за новый клуб Бонуччи пока не успел.

Связанные команды и лиги
Ювентус Серия А Италия
Популярные новости
Верратти перешел в катарский Аль-Араби и услышал теплые слова от Мбаппе Новости футбола Сегодня, 00:23 Верратти перешел в катарский Аль-Араби и услышал теплые слова от Мбаппе
Разгром от Аргентины и тяжелая победа Бразилии: результаты матчей отбора ЧМ-2026 Новости футбола Вчера, 00:19 ВИДЕО. Разгром от Аргентины и тяжелая победа Бразилии: результаты матчей отбора ЧМ-2026
Даже без Месси: сборная Аргентины уничтожила соперника в отборе ЧМ-2026 Новости футбола 12 сен 2023, 23:36 ВИДЕО. Даже без Месси: сборная Аргентины уничтожила Боливию в отборе ЧМ-2026
Сборная Германии снова проиграла. Отставка Флика всё ближе Новости футбола 10 сен 2023, 04:25 Сборная Германии снова проиграла. Отставка Флика всё ближе
Феерия Неймара и рекорд от Уругвая: результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке Новости футбола 08 сен 2023, 23:21 Феерия Неймара и рекорд от Уругвая: результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
Это было очень тяжело: Месси высказался о победном матче Аргентины Новости футбола 08 сен 2023, 05:00 Это было очень тяжело: Месси высказался о победном матче Аргентины
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:31 "Ювентус меня унизил". Леонардо Бонуччи собирается подать в суд на бывший клуб Новости футбола Сегодня, 08:44 Бывший форвард Барселоны Боян Кркич вернулся в клуб Новости футбола Сегодня, 08:38 Лидер ПСЖ получил травму перед стартом Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 08:11 Звезда Спайдермена Том Холланд встал на защиту Харри Магуайра после матча англичан с Шотландией Новости футбола Сегодня, 07:14 Бен Чилвелл назвал свою пятерку лучших защитников в истории английской Премьер-Лиги Новости футбола Сегодня, 07:08 Диего Нолито объявил о завершении карьеры Новости футбола Сегодня, 04:58 Хвича заинтересовал английский Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 04:00 Арсенал столкнулся с трудностями при переговорах с капитаном команды Новости футбола Сегодня, 03:30 В сборной Греции произошел курьез перед матчем отбора Евро-2024 Новости футбола Сегодня, 03:00 В Ливии при наводнении погибли четверо футболистов
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Форталеза - Коринтианс 15 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сантос - Крузейру 15 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Коритиба - Баия 15 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ред Булл Брагантино - Гремио 15 сентября 2023 года Футбол 15 сен 2023 Прогноз на матч Бавария - Байер 15 сентября 2023 года Футбол 15 сен 2023 Прогноз на матч Райо Вальекано - Алавес 15 сентября 2023 года Футбол 16 сен 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон - Ливерпуль 16 сентября 2023 года Футбол 16 сен 2023 Прогноз на матч Ювентус - Лацио 16 сентября 2023 года Футбол 16 сен 2023 Прогноз на матч Фрайбург - Боруссия 16 сентября 2023 года Футбол 16 сен 2023 Прогноз на матч Лейпциг - Аугсбург 16 сентября 2023 года