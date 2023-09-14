"Ювентус меня унизил". Леонардо Бонуччи собирается подать в суд на бывший клуб

Перед самым закрытием трансферного окна в Европе берлинский Унион объявил о переходе свободным агентом защитника сборной Италии и туринского Ювентуса Леонардо Бонуччи. Сам футболист утверждает, что его выставили из клуба, в котором он провел львиную часть своей карьеры. Теперь игрок намерен обращаться в суд.

“Меня унизил Ювентус, - сказал футболист Mediaset. - Менеджер Макс Аллегри сообщил несколько фейковых историй. Неправда, что клуб рассказывал мне несколько месяцев назад, в октябре и в феврале, о своем намерении расстаться со мной. В мае я сказал совету директоров Юве, что готов остаться , чтобы помочь молодым игрокам. И только 13 июля, после всех этих слухов в газетах, мне сказали, что я больше не буду частью клуба и что мое присутствие помешает росту команды. Считаю, что после стольких успешных лет проведенных в Турине, я не заслужил такого неуважительного отношения к себе. Это самое большое унижение, которое мне пришлось пережить”.

Дебютировать за новый клуб Бонуччи пока не успел.