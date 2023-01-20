"Ювентус" лишен 15 очков в Серии А

Суд Федерации футбола Италии (FIGC) принял решение о снятии 15 очков с “Ювентуса” за финансовые махинации, сообщает Sky Sport.

По свелениям источника, туринский клуб может подать апелляцию на это решение, но в данный момент “Юве” опустился на 10-е место в чемпионате Италии.

Напомним, что “Ювентус” обвинялся в завышении трансферной стоимости футболистов и сокрытии истинного размера зарплат игроков. Вскоре после вынесения обвинений руководители клуба ушли в отставку.

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