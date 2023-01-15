"Ювентус" летом расстанется с ветераном команды

Колумбийский полузащитник туринского “Ювентуса” Хуан Куадрадо покинет клуб следующим летом, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба приняло решение не продлевать с футболистом контракт, который истекает летом 2023 года. Таким образом, колумбиец сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 34-летний Куадрадо провел за “Ювентус” 20 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал четыре результативные передачи.

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