"Ювентус" летом потеряет звездного ветерана

Колумбийский защитник туринского “Ювентуса” Хуан Куадрадо покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист принял решение не продлевать с итальянским клубом контракт, который истекает летом 2023 года. Таким образом, колумбиец перейдет в другой клуб бесплатно, в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне 34-летний Куадрадо провел за “Ювентус” 41 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

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